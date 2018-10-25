В Зауралье за смерть пассажира осуждён бывший начальник отдела ГИБДД

Катайск, Курганская область, , 10:16 — REGNUM В Курганской области к двум с половиной годам колонии-поселения приговорён бывший начальник ОГИБДД ОМВД России по Катайскому району. В результате ДТП, виновником которого признан экс-полицейский, скончался пассажир легкового автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что после полуночи 29 октября 2017 года, обвиняемый, занимавший на тот момент пост начальника районного отдела ГИБДД, будучи за рулем автомобиля, превысил скорость и совершил наезд на прицеп грузового КАМАЗа. Пассажир, бывший в его легковом автомобиле, получил тяжёлые травмы и скончался.

В ноябре 2017 года 46-летний полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Суд признал его виновным по ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), назначив наказание 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением прав на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.