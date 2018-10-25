Четыре поселка в районе Сочи остались без автомобильного сообщения

Сочи, Краснодарский край, , 10:04 — REGNUM В результате сильных дождей и подтоплений четыре населенных пункта в районе Сочи остались без автомобильного сообщения, сообщает 25 октября пресс-служба администрации города.

«Ударом стихии отрезало от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх», — говорится в сообщении.

Так, в Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго. Кроме того, подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх.

Напомним, сильные дожди обрушились на Туапсинский район, а затем на Апшеронский район и Сочи Краснодарского края 24 октября. В результате в Туапсе были затоплены железнодорожные станции, задержаны поезда, вода размыла автодорожный мост, всего же в зону затопления попали более 72 тыс. человек.

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