МАК: разбившийся под Красноярском Ми-8 задел груз другого вертолета

Красноярск, , 10:06 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчёт по результатам расследования катастрофы вертолета Ми-8 на севере Красноярского края и гибели в ней 18 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МАК предполагает, что после взлёта пассажирский Ми-8 столкнулся с грузом на внешней подвеске другого Ми-8, после чего «разрушился в воздухе, упал на землю и сгорел». Находившиеся на борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Второй же (транспортный) вертолёт совершил посадку на посадочной площадке Ванкор в Туруханском районе. Уточняется, что полётные маршруты двух вертолетов частично совпадали.

Тем временем МАК фактически исключил из списка возможных причин падения Ми-8 версии с отказом техники и неблагоприятными метеоусловиями.

Подчёркивается, что представленная в промежуточном отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований.

«Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полёте, а также работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. По окончании работ комиссией будет подготовлен окончательный отчёт», — подчёркивает МАК.

Пока же МАК рекомендовал авиакомпании «UTair-Вертолетные услуги» внести в руководство по производству полётов справочные данные о посадочной площадке Ванкор (ранее эти данные отсутствовали). Лётному составу же необходимо дополнительно изучить порядок ведения радио‑ и визуальной осмотрительности на всех этапах полёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко сообщал, что авиакатастрофа Ми-8 в Красноярском крае могла произойти в результате ошибки экипажа одного из вертолётов.

Напомним, принадлежавший авиакомпании Utair вертолёт Ми-8 потерпел крушение в 09:48 (по местному времени) 4 августа 2018 года. В ГУ МЧС по региону предположительной причиной падения Ми-8 назвали то, что вертолёт задел внешнюю подвеску второго вертолёта, который вылетел раньше.

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