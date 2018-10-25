В Северной Осетии посадили заместителя начальника штаба воинской части

Владикавказ, , 09:43 — REGNUM Ближайшие пять с половиной лет проведет в заключении бывший заместитель начальника штаба — начальник отделения связи одной из войсковых частей, расположенных в Северной Осетии Михаил А. Владикавказский гарнизонный военный суд признал его виновным в хищении имущества части в особо крупном размер

В 2017 году бывший замначштаба похитил 1250 аккумуляторных батарей к радиостанциям, 157 комплектов аппаратуры связи, девять радиостанций, четыре зарядных устройства к ним и один модем. Все это он продал, присвоив себе денежные средства. Сумма ущерба военному ведомству составила более 26,6 млн рублей.

Суд лишил подполковника воинского звания, а также обязал выплатить Южному военному округу 23,4 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

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Напомним, в 2017 году на 4,4 года отправили в колонию начальника продовольственной службы войсковой части, расположенной в Северной Осетии, Алексея Щ. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Офицер нанес ущерб на сумму более 49 млн рублей, подписывая договоры с компанией по поставке продовольствия военным.

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