Движение автомобилей на трассе Джубга — Сочи остановлено из-за паводка

Сочи, Краснодарский край, , 09:39 — REGNUM В Краснодарском крае из-за паводка временно прекращено движение автомобилей на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону

«В целях обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту на 91 км трассы федерального значения Джубга — Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры приняты в связи с повышением уровня воды в русле реки Макопсе.

Дорожники планируют приступить к ликвидации последствий стихии одновременно с понижением уровня воды в реке и окончанием обильных осадков.

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