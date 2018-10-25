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Непогода обесточила почти полторы сотни населённых пунктов Украины

Происшествия

Облэнерго ремонтируют повреждённые линии электропередачи

Непогода обесточила почти полторы сотни населённых пунктов Украины
Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

Киев, 25 октября 2018, 09:43 — REGNUM  В ночь с 24 на 25 октября из-за сложных погодных условий были обесточены 146 населённых пунктов в девяти областях Украины, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 25 октября на официальном сайте ведомства.

Больше всего пострадала Винницкая область — 60 населённых пунктов, за ней следуют Львовская и Тернопольская области — 29 и 18 населённых пунктов соответственно.

Ремонтные бригады ликвидируют последствия стихии.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о полной ликвидации пожара на складе боеприпасов в Ичне Черниговской области и о восстановлении авто‑ и железнодорожного сообщения в данном районе.

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