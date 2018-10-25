ФСБ задержала террориста, планировавшего взрыв в Николаевске-на-Амуре

Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:33 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Николаевске-на-Амуре. Предполагаемый злоумышленник задержан. По данным регионального управления ФСБ, привести в действие самодельное взрывное устройство мужчина планировал на одном из социальных объектов города.

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В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. По данным ряда источников, мужчина — местный житель, который ранее уже был судим. Бомба, которую изготавливал злоумышленник, была обнаружена ещё в ноябре 2017 года в заброшенном здании в микрорайоне города, называемом Заводской.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статья УК РФ. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205 УК РФ), провождении обучения, проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), а также незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Другие подробности в интересах следствия в ФСБ не разглашают.

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Напомним, ранее о росте террористической активности в Сибирском федеральном округе заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, в Сибири за девять месяцев 2018 года возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности. Кроме того, более трети объектов в округе не соответствуют требованиям по антитеррористической защищенности.

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