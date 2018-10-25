Туапсе восстанавливают после удара стихии

Туапсе, Краснодарский край, , 09:27 — REGNUM В Туапсинском районе Краснодарского края вечером 24 октября приступили к наведению порядка на территориях, пострадавших от сильных ливней и последовавших за ними затоплений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам заседания оперативного штаба.

Как отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, во всех пострадавших населенных пунктах развернуты штабы, работают аварийные бригады, уже с вечера коммунальщики приступили к расчистке дорог на территории района. Утром 25 октября работы продолжатся: специалисты займутся восстановлением дорожного полотна в районе моста через реку Цыпка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на Туапсинский район обрушились сильные ливни. Серьезно пострадал город Туапсе, где потоки воды буквально сметали все на своем пути, а также целый ряд населенных пунктов: всего в зоне подтопления оказалось более 22 тыс. домовладений. Эвакуировать пришлось более сотни человек. Стихия накрыла также Апшеронский район и задела Сочи, где из-за аварии на газопроводе без газа осталось целое село. Между тем неблагоприятный прогноз на Кубани сохраняется до вечера 26 октября.