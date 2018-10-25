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В Краснодарском крае ливни привели к гибели двоих человек

Происшествия

Судьба еще дного человека неизвестна

Краснодар, 25 октября 2018, 09:11 — REGNUM  Два человека погибли в Краснодарском крае из-за проливных дождей. Об этом 25 октября сообщает RT.

Еще три человека пострадали из-за проливных дождей в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи, уточняют в экстренных службах региона. Судьба одного человека неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушившиеся на Кубань ливни привели к наводнениям. Так, в ряде населенных пунктов Туапсинского района эвакуированы свыше 160 тыс. человек. В Апшеронском районе затопило станцию Куринскую, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе — Апшеронск.

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Наводнения на Кубани
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