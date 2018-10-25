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В Сочи около тысячи человек остались без газа из-за аварии

Происшествия

Специалисты начнут работу после снижения уровня воды в реке Западный Дагомыс

В Сочи около тысячи человек остались без газа из-за аварии
Иллюстрация: Nao24.ru
Нет газа

Сочи, Краснодарский край, 25 октября 2018, 09:10 — REGNUM  Около тысячи жителей села Волковка в Сочи Краснодарского края остались без газа в результате аварии вечером 24 октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о порыве газовой трубы высокого давления Д-150 мм поступило около 21:30, газ отключили. Без газоснабжения осталось 320 домов и около тысячи человек. Сложность устранения аварии заключается в том, что трубопровод проходит через речку Западный Дагомыс: пока уровень воды в ней слишком высокий. Ремонт начнется после снижения уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на Краснодарский край обрушился циклон. Сильные дожди прошли в Туапсинском районе, в Апшеронском районе. В Туапсе из-за сильного ветра на газопровод упало дерево, в результате около 600 человек остались без газа.

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Происшествия на газопроводах
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