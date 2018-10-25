В Магадане годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа

Магадан, Магаданская область, , 08:56 — REGNUM Ребенок 2017 года рождения госпитализирован в Магадане после падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

Несчастный случай произошел 25 октября на улице Берзина. Маленький ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома.

Ребенка доставили в больницу с травмами. Сотрудники полиции и следователи начали проверку инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастные случаи, связанные с падениями детей из окон происходят во многих регионах России. Зачастую причиной несчастного случая становится москитная сетка. Так, 10 октября семилетняя девочка погибла в Сургуте. Она потянулась за находившейся на подоконнике собакой и выпала с четвертого этажа.

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