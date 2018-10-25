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В Ростовской области 11-летнего мальчика морила голодом собственная мать

Происшествия

Женщина предстанет перед судом

В Ростовской области 11-летнего мальчика морила голодом собственная мать
Carly Sheil
Пустая тарелка

Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 25 октября 2018, 08:48 — REGNUM  В Ростовской области суд рассмотрит дело в отношении женщины, которая морила голодом и избивала собственного сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Вопиющий случай произошёл в Каменске-Шахтинском. В ходе проверки было установлено, что 11-летний мальчик находился в антисанитарных условиях, в отсутствии пищи, чистой одежды и постельных принадлежностей. Ребёнок голодал на протяжении нескольких дней. Кроме того, женщина унижала и избивала мальчика.

Известно также, что родительницазлоупотребляла спиртным и вела асоциальный образ жизни. В отношении каменчанки быловозбуждено уголовное делост. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Женщину лишили родительских прав.

В настоящее время ребёнок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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