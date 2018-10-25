В Дагестане задержан очередной чиновник из системы образования

Махачкала, , 08:33 — REGNUM В отношении начальника управления образования города Дагестанские Огни возбуждено уголовное дело. Он задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе МВД республики.

В ходе расследования установлено, что в 2013 году мужчина незаконно установил к своей заработной плате надбавку в виде стимулирующих выплат в размере 20% от должностного оклада за наличие звания «Почетный работник общего образования РФ». Однако подобная надбавка предназначена лишь педагогическим работникам, к которым подозреваемый не относился.

В результате противоправных действий чиновник получил в период с 2013 по 2016 годы из стимулирующего фонда управления образования муниципалитета денежные средства в размере 250 тысяч рублей.

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Напомним, в настоящее время по решению Басманного суда Москвы под стражей находится бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Он вместе с рядом других высокопоставленных чиновников был задержан 5 февраля 2018 года по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. По версии следствия, коррупционные действия чиновников при реализации социальных программ привели к ущербу в размере более 100 млн рублей.

В сентябре в Махачкале был задержан и заместитель министра образования Дагестана Дагир Исамутдинов. Его также подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно распорядился земельным участком, подведомственным региональному министерству образования.

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