На присланной для экс-главы ЦРУ взрывчатке изображена карикатура на ИГ*

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM В США на взрывном устройстве, которое было отправлено неизвестным на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в редакцию телеканала CNN, изображена карикатура на флаг террористического группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает NBC.

Отмечается, что изображение напоминает черно-белый флаг террористической группировки, однако похожие на арабскую вязь надписи представляют собой силуэты трех женщин на высоких каблуках.

Кроме того, на устройстве имеется надпись Get 'Er Done (примерный перевод: «Давай без соплей») — фраза юмориста Ларри, которая была изначальна придумана для пародийного материала об ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, ранее в редакции американского телеканала CNN, расположенной в здании Time Warner Center в Нью-Йорке, был обнаружен подозрительный пакет. На место прибыли взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов, всех сотрудников телеканала эвакуировали.

Кроме того, 24 октября на почтовые адреса бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона поступили посылки со взрывными устройствами, а двумя днями ранее посылка с бомбой поступила миллиардеру Джорджу Соросу. Взрывное устройство обезвредили сапёры.

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