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ЧП в Японии: ребенок выжил после падения с девятого этажа

Происшествия

ЧП произошло на днях в городе Кавасаки

ЧП в Японии: ребенок выжил после падения с девятого этажа
Открытое окно

Токио, 25 октября 2018, 08:29 — REGNUM  В Японии сломал ногу двухлетний ребенок, выпавший с балкона девятого этажа многоквартирного жилого дома. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло на днях в городе Кавасаки. По предварительным данным, малыш вышел на балкон и перелез через перила.

Травмированного ребенка, который упал на вспаханный газон, обнаружила местная жительница.

По данному происшествию сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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Падения из окон
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