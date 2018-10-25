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Украинские спасатели ликвидировали пожар на складе боеприпасов в Ичне

Происшествия

Пожар потушили во второй раз

Украинские спасатели ликвидировали пожар на складе боеприпасов в Ичне
skeeze
Пожар

Ичня, Украина, 25 октября 2018, 08:23 — REGNUM  Пожар на шестом складе министерства обороны Украины в Черниговской области ликвидирован, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), сказано 25 октября на официальном сайте ведомства.

Последствия крупного ЧП на складе боеприпасов ликвидировали ещё 24 октября. С 18:00 мск было возобновлено движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. 25 октября с 3:00 мск было открыто воздушное пространство над 30-километровой зоной происшествия.

Напомним, пожар на территории арсенала возник в ночь на 9 октября 2018 года. 11 октября министерство обороны Украины заявило о его ликвидации, тем не менее, сотрудники ГСЧС тушили пожар ещё две недели. В огне сгорело свыше 65 тыс. тонн боеприпасов. Примерно столько ВСУ израсходовали в Донбассе с начала гражданской войны.

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