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В Кузбассе упавшей в колодец девочке выплатили компенсацию 10 тыс. рублей

Происшествия

Девочка наступила на крышку люка и провалилась в колодец

Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 25 октября 2018, 08:13 — REGNUM  В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области коммерческая организация выплатила двухлетней девочке, которая провалилась в канализационный люк, 10 тысяч рублей — компенсацию морального вреда, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса.

В ведомстве пояснили, что 4 сентября 2018 года по дороге в детский сад девочка наступила на крышку люка колодца, которая перевернулась, и ребёнок провалился в канализационный колодец. В травмпункте у девочки были зафиксированы ушиб, кровоподтёк мягких тканей подбородка, носа и ушибленная рана верхней губы. Родители обратились в прокуратуру города, требуя провести проверку и взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что канализационная линия и люк принадлежат коммерческой организации, которая и должна их обслуживать. Руководителю организации было внесено представление с требованием устранить нарушения закона. Но в добровольном порядке директор компании отказался компенсировать потерпевшей моральный вред. Тогда прокурор города направил в суд исковое заявление. После этого требования были исполнены, девочке выплатили компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а нарушения устранены — крышка колодца герметично закрыта на четыре анкера.

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Проблемы ЖКХ
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