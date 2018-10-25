В Кузбассе упавшей в колодец девочке выплатили компенсацию 10 тыс. рублей

Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 08:13 — REGNUM В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области коммерческая организация выплатила двухлетней девочке, которая провалилась в канализационный люк, 10 тысяч рублей — компенсацию морального вреда, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса.

В ведомстве пояснили, что 4 сентября 2018 года по дороге в детский сад девочка наступила на крышку люка колодца, которая перевернулась, и ребёнок провалился в канализационный колодец. В травмпункте у девочки были зафиксированы ушиб, кровоподтёк мягких тканей подбородка, носа и ушибленная рана верхней губы. Родители обратились в прокуратуру города, требуя провести проверку и взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что канализационная линия и люк принадлежат коммерческой организации, которая и должна их обслуживать. Руководителю организации было внесено представление с требованием устранить нарушения закона. Но в добровольном порядке директор компании отказался компенсировать потерпевшей моральный вред. Тогда прокурор города направил в суд исковое заявление. После этого требования были исполнены, девочке выплатили компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а нарушения устранены — крышка колодца герметично закрыта на четыре анкера.