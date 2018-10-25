Ураган «Уилла» вызвал наводнения на западе Мексики

Мехико, , 07:45 — REGNUM Ослабевший до уровня тропической депрессии ураган «Уилла» спровоцировал наводнения в мексиканских штатах Наярит и Синалоа. Об этом сообщает портал Excelsior.

Из-за непогоды 24 октября в реках поднялся уровень воды. Затопило несколько населенных пунктов, в ряде районов возникли перебои в электроснабжении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в западных мексиканских штатах Синалоа и Наярит объявили чрезвычайную ситуацию из-за приближения урагана «Уилла», который достигал пятой категории опасности из пяти. Так, в штате Наярит эвакуировали около 10 тыс. человек.

Однако 23 октября ураган ослабел до третьей категории. На западе Мексики он повалил деревья, оборвал линии электропередач и сорвал крыши, но не стал причиной гибели людей.

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