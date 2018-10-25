Четверг, 25 Октября 2018 года
08:32:39 МСК

Ураган «Уилла» вызвал наводнения на западе Мексики

Происшествия

В ряде районов возникли перебои в электроснабжении

Мехико, 25 октября 2018, 07:45 — REGNUM  Ослабевший до уровня тропической депрессии ураган «Уилла» спровоцировал наводнения в мексиканских штатах Наярит и Синалоа. Об этом сообщает портал Excelsior.

Из-за непогоды 24 октября в реках поднялся уровень воды. Затопило несколько населенных пунктов, в ряде районов возникли перебои в электроснабжении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в западных мексиканских штатах Синалоа и Наярит объявили чрезвычайную ситуацию из-за приближения урагана «Уилла», который достигал пятой категории опасности из пяти. Так, в штате Наярит эвакуировали около 10 тыс. человек.

Однако 23 октября ураган ослабел до третьей категории. На западе Мексики он повалил деревья, оборвал линии электропередач и сорвал крыши, но не стал причиной гибели людей.

Читайте также: Из-за урагана «Уилла» в Мексике эвакуированы 10 тысяч жителей штата Наярит

Читайте ранее в этом сюжете: «Конец света» не случился: Ураган «Уилла» пощадил мексиканцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить