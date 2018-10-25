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Неизвестный сообщил о бомбе в здании властей в немецком Хемнице

Происшествия

Утром того же дня спецслужба призвала местных жителей готовится к акциям насилия со стороны правых экстремистов

Хемниц, Германия, 25 октября 2018, 07:22 — REGNUM  Вечером 24 октября в саксонском городе Хемниц была проведена эвакуация людей из комплекса зданий местных властей, передает телеканал N-TV.

Неизвестный позвонил в полиции и сообщил о бомбе. В комплексе зданий, откуда были выведены сотрудники, находится управление по делам молодежи, отдел социального обеспечения и офис сберегательного банка Хемниц. Полиция обыскала помещения с помощью собак, но не выявила угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тем же днем ведомство по защите конституции Саксонии сообщило, что правые экстремисты в Хемнице готовят новые акты насилия против мигрантов.

Напомним, в конце августа-начале сентября в этом городе прошла волна крупных несанкционированных демонстраций против немецкой политики принятия мигрантов. Поводом к ним послужило убийство местного жителя в потасовке с мигрантами с Ближнего Востока.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужба ФРГ: в Хемнице готовятся новые акты насилия против мигрантов

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