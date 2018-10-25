Снегопад осложнил работу дорожников Забайкалья

Чита, , 07:12 — REGNUM В Забайкалье пришла «зима», а из-за снежного покрова, который, по данным синоптиков, составляет 7−10 сантиметров, осложнилась дорожная обстановка. Управление дорог «Забайкалье» сегодня, 25 октября, проинформировало о том, что водителям не рекомендуется без особой необходимости отправляться в дальние поездки.

Бороться с наледью на участках дороги в Хилокском и Улётовском районах помогают восемь единиц техники — пять комбинированных дорожных машин (КДМ), два автогрейдера и один погрузчик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 октября выпавший снег значительно осложнил дорожную обстановку на участках федеральной трассы Р-257 в Туве, Хакасии и Красноярском крае. Тем не менее в Управлении дорог «Енисей» заявили, что дорожникам пока удаётся обеспечивать безопасный и бесперебойный проезд.

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