В Перми мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве девочек-подростков

Пермь, , 06:51 — REGNUM В Перми завершилось расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек. Фигурант в ближайшее время предстанет перед судом, материалы с обвинительным уже переданы в судебную инстанцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление совершено летом 2006 года. На вокзале 41-летний мужчина познакомился с двумя девочками 12 и 13 лет, которые убежали из дома. Злоумышленник завлёк подростков в безлюдное место, где изнасиловал и убил их. Под уголовное преследование мужчина попал только в ноябре 2017 года, в это время установили его личность в качестве подозреваемого, а затем обвиняемого в совершении жестокого преступления против детей.

Мужчина обвиняется в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве двух девочек с целью скрыть следы преступления.