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Алтайский полицейский уличён в нарушении тайны телефонных разговоров

Происшествия

Начальник барнаульского отдела полиции по Индустриальному району УМВД России незаконно получил сведения о телефонных соединениях абонентских номеров предпринимателя и передал их третьим лицам

Барнаул, 25 октября 2018, 06:43 — REGNUM  Начальник отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу заключён под стражу, ему предъявлено обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров, — сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, полицейский незаконно получил сведения о телефонных соединениях абонентских номеров местного предпринимателя и передал их третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). По месту жительства и службы обвиняемого следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ проведены обыски.

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