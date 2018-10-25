Алтайский полицейский уличён в нарушении тайны телефонных разговоров

Барнаул, , 06:43 — REGNUM Начальник отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу заключён под стражу, ему предъявлено обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров, — сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, полицейский незаконно получил сведения о телефонных соединениях абонентских номеров местного предпринимателя и передал их третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). По месту жительства и службы обвиняемого следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ проведены обыски.