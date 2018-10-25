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В уральском Еманжелинске за убийство осужден гражданин Узбекистана

Происшествия

Убийца спрятал труп в фундаменте строящегося торгового комплекса

В уральском Еманжелинске за убийство осужден гражданин Узбекистана
За решёткой

Еманжелинск, Челябинская область, 25 октября 2018, 05:50 — REGNUM  К восьми годам лишения свободы приговорен гражданин Узбекистана за убийство жителя города Еманжелинска (Челябинская область), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судебный процесс проходил в Еманжелинском городском суде. 27-летний гражданин Узбекистана признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

«В суде установлено, что обвиняемый в апреле 2018 г. в Еманжелинске при распитии спиртного с местным жителем в ходе бытовой ссоры нанес последнему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в прокуратуре.

Свое преступление злоумышленник пытался скрыть, спрятав труп в фундаменте еще не достроенного торгово-развлекательного комплекса. Однако улика была найдена.

«На основании представленных государственным обвинителем доказательств виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что с виновного будет взыскана сумма в полмиллиона рублей морального ущерба в пользу потерпевшей.

Напомним, с начала года в Челябинской области зарегистрировано 42 599 преступлений, из которых тяжких — 5 817.

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Бытовые убийства
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