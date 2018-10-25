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Голого мужчину, ползавшего в московском метро, отвезли в психбольницу

Происшествия

Происходящее привлекло внимание полицейских

Голого мужчину, ползавшего в московском метро, отвезли в психбольницу
Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Москва, 25 октября 2018, 05:32 — REGNUM  На станции московского метро «Красногвардейская» неизвестный голый мужчина начал ползать по вестибюлю, сообщает РЕН-ТВ.

Полицейские, увидев это, решили вызывать скорую помощь. На место происшествия прибыли медики и госпитализировали его в психиатрическую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в столичной подземке гражданин в состоянии алкогольного опьянения начал разбивать плафоны вдоль эскалаторов, приняв их за атакующих его пингвинов. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего сознался в хулиганстве. Теперь он должен возместить московскому метро ущерб в размере 21 тысячи рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Пьяный пассажир «сражался с пингвинами» в метро и разбил семь плафонов

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