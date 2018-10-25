Полиция задержала иностранку, бросившую ребенка в подъезде

Щёлково, Московская область, , 05:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку одной из стран ближнего зарубежья, которая 14 октября 2018 года оставила малолетнего ребенка в подъезде одного из жилых домов подмосковного Щелкова. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Сообщается, что 39-летняя женщина была задержана в результате оперативно-розыскных мероприятий. Женщина находилась в вагоне поезде Саратов — Москва, прибывшего на Павелецкий вокзал. На перроне ее уже ожидали оперативники.

Напомним, 14 октября в Щелково был обнаружен полуторогодовалый ребенок. Сначала предполагалось, что ребенок потерялся, так как был опрятно одет. Но позднее выяснилось, что его осознанно бросила мать.