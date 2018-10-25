Четверг, 25 Октября 2018 года
06:50:07 МСК

Полиция задержала иностранку, бросившую ребенка в подъезде

Происшествия

Ее задержали на Павелецком вокзале

Щёлково, Московская область, 25 октября 2018, 05:18 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку одной из стран ближнего зарубежья, которая 14 октября 2018 года оставила малолетнего ребенка в подъезде одного из жилых домов подмосковного Щелкова. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Сообщается, что 39-летняя женщина была задержана в результате оперативно-розыскных мероприятий. Женщина находилась в вагоне поезде Саратов — Москва, прибывшего на Павелецкий вокзал. На перроне ее уже ожидали оперативники.

Напомним, 14 октября в Щелково был обнаружен полуторогодовалый ребенок. Сначала предполагалось, что ребенок потерялся, так как был опрятно одет. Но позднее выяснилось, что его осознанно бросила мать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить