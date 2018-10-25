Авиарейс Майами — Мехико сорван из-за угрозы безопасности

Майами, США, , 05:14 — REGNUM Рейс Майами — Мехико был отменен из-за сообщения об угрозе безопасности, говорится в твите пресс-службы аэропорта.

Пассажиров рейса, который должен был совершить самолет компании American Air, эвакуировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Нью-Йорка проведена эвакуация из здания Time Warner Center после обнаружения подозрительного пакета. Позже стало известно, что угроза ложная.

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