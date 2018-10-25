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В Турции умер личный телохранитель Саддама Хусейна

Происшествия

Шамаиль найден мертвым в своем доме

Шанлыурфа, Турция, 25 октября 2018, 05:03 — REGNUM  Личный телохранитель казненного американцами 12 лет назад в Ираке бывшего президента этой страны Саддама Хусейна найден мертвым в своем доме в городе Шанлыурфа (Турция), сообщает Shafaq news.

Предположительно, Аднан Джири Шамаиль умер от сердечного приступа: ему было 68 лет. Но точную причину смерти установят в ходе патологоанатомической экспертизы.

Напомним, в Турции расследуется дело об убийстве в Стамбуле саудовского журналистам Джамаля Хашогги. Расследование переросло в международный скандал.

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