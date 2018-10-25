Сотрудникам CNN разрешили вернуться в офис в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 05:04 — REGNUM Полиция сняла оцепление со здания Time Warner Center в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба CNN на своей странице в Twitter.

Сообщается, что работникам офисов, располагающихся в здании, разрешили вернуться на свои рабочие места. Ранее сотрудников редакции нью-йорского офиса CNN эвакуировали.

Напомним, полиция Нью-Йорка эвакуировала людей и оцепила здание Time Warner Center из-за обнаружения подозрительного пакета в здании. На место прибыли взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что на почтовые адреса экс-президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы поступили посылки со взрывными устройствами. Посылки были перехвачены секретной службой.

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