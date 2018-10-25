Потерявшихся в Якутии людей нашли в охотничьей избушке

Якутск, , 04:44 — REGNUM Жители села Юрюнг-Хая, 18 октября выехавшие в направлении села Саскылах и потерявшиеся в пути, были обнаружены 24 октября. Люди ждали помощи в охотничьей избушке в 90 км от населённого пункта, в который направлялись. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

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Начальник караула МПЧ-2 села Юрюнг-Хая Илья Попов, поисковая группа которого увидела пропавших людей, рассказал News.Ykt.ru, что путники потеряли ориентир в темноте, а пока искали дорогу, у них закончилось топливо. Первые двое суток ночевали под открытым небом, затем в охотничьих избушках, в одной из которых нашли продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, трое жителей села Юрюнг-Хая Анабарского района Якутии 18 октября выехали в село Саскылах на снегоходе, но не прибыли туда. Информация о пропаже людей поступила в МЧС республики 22 октября. Обследование местности вертолётом Ми-8 к обнаружению потерявшихся людей не привело.