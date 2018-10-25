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На Кубани в Апшеронском районе затопило четыре населенных пункта

Происшествия

Поселок, два хутора и станцию

Апшеронск, Краснодарский край, 25 октября 2018, 02:54 — REGNUM  Четыре населенных пункта Апшеронского района (Краснодарский край) пострадали от дождя, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что речь идет о территориях Куринского сельского поселения. Из них эвакуирован 70 человек, в том числе 30 детей.

«По уточненной обстановки в зону подтопления попали ст. Куринская, пос. Станционный, х. Старый Куринский и х. Городок. Подтоплено 458 придворовых территорий», — сообщили в МЧС РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за циклона, принесшего на юг России сильные дожди, в Краснодарском крае сильно пострадал Туапсинский район, где в зоне затопления оказалось семь населенных пунктов. Сейчас в районе готовы начать работу пункты временного размещения людей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани пункты временного размещения готовы принять десять тысяч человек

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Наводнения на Кубани
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