Неизвестный ранил отверткой двух полицейских в Лондоне

Лондон, , 02:49 — REGNUM Мужчина, вооруженный отверткой, напал на полицейских на улице Лоуренс-Гарденс в Лондоне, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Сообщается, что ранее прохожие сообщили в полицию о подозрительном человеке с отверткой в руках. Полицейские подошли к мужчине, который в ответ напал на полицейских.

Одного из правоохранителей он ранил в руку, другому нанес удар в голову. Оба полицейских были госпитализированы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Нападавший был задержан и доставлен в полицейский участок. В настоящее время ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в бельгийской провинции Льеж неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить подозрительный автомобиль, однако пассажиры транспортного средства открыли огонь по полицейским. После стрельбы подозреваемые скрылись с места преступления.

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