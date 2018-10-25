Фанаты ЦСКА намерены подать в суд на римские власти

Москва, , 02:41 — REGNUM Пострадавшие в римском метро болельщики ЦСКА намерены подать в суд иск против властей города, сообщает телеканал 360.

Сообщается, что пострадавшие уже собирают справки в медицинских учреждениях, где описаны полученные во время инцидента в метро травмы. Предполагается, что это должно помочь составить совместный иск против властей Рима, ранее обвинивших российских болельщиков в аварии эскалатора.

По словам одного из фанатов ЦСКА, местные жители утверждают, что подобная поломка происходит уже третий раз за год, поэтому винить болельщиков из России в этом нельзя.

Напомним, 23 октября вечером на станции римского метро Republicca произошла авария на эскалаторе в тот момент, когда на нем находились болельщики российского футбольного клуба ЦСКА. Эскалатор сорвался и начал двигаться с большой скоростью. В результате аварии пострадали около 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября глава МВД Италии Маттео Сальвини обвинил российских болельщиков в происшествии в метро. По его словам, фанаты ЦСКА были пьяными и прыгали на эскалаторе, что привело к его поломке.

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