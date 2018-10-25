На Кубани пункты временного размещения готовы принять десять тысяч человек

Туапсе, Краснодарский край, , 02:33 — REGNUM Более десяти тысяч человек готовы разместить пункты временного содержания из-за потопа в Туапсинском районе (Краснодарский край), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Всего на территории Туапсинского района в готовности к развертыванию находятся 38 ПВР общей вместимостью 10 240 человек, — сообщили в управлении. — Организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сильного дождя в Туапсинском районе эвакуированы 160 человек. В зоне затопления находится семь населенных пунктов, в том числе районный центр.

В Таупсинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, пострадавших в результате потопа нет. В зоне затопления в общей сложности оказалось 22 330 домовладений, в которых проживают 72 537 человек.

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