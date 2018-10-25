Молдавское судно с 1,4 тоннами кокаина задержали у Канарских островов

Мадрид, , 01:18 — REGNUM Судно под флагом Молдавии, на борту которого находилось 1,4 тонны кокаина, задержано испанской морской полицией недалеко от Канарских островов. Как сообщило молдавское государственное ИА Moldpes, буксирное судно Breath было временно зарегистрировано в Молдавии, при этом принадлежит экономическому агенту из Грузии, а его экипаж состоял из граждан Турции, Болгарии, Украины и Грузии.

Глава управления молдавского порта Джурджулешты, к которому приписано судно, Виктор Андрушка заявил, что руководство порта поддерживает связь с испанскими властями, владельцем и оператором судна. «По отношению к Молдавии не будут применены какие-либо санкции в международном плане в связи с задержанием судна в Испании, благодаря тому, что государство флага не несет ответственность за коммерческую деятельность судовладельцев под его флагом», — добавил он.

Он также отметил, что регистрация судна, задержанного в Испании, будет приостановлена, также судно будет исключено из Государственного судового реестра Молдавии.

По информации испанских СМИ, судно под флагом Молдавии с 10 членами экипажа на борту было задержано в рамках специальной операции. На борту судна были найдены пакеты с кокаином по 30 кг каждый. Они были связаны между собой, чтобы в случае чрезвычайной ситуации их можно было выбросить за борт. Но сделать это экипаж не успел.