«Конец света» не случился: Ураган «Уилла» пощадил мексиканцев

Мехико, , 00:08 — REGNUM Очевидцы урагана «Уилла» в штатах Наярит и Синалоа описывают его не иначе как «конец света», однако похоже, что ураган «пощадил» Мексику, 24 октября передает агентство Reuters.

Несмотря на сваленные деревья, оборванные линии электропередач и сорванные крыши на домах, ураган не привел к человеческим жертвам.

«Население вовремя укрылось», — считает Луис Фелипе Пуэнте, глава национальной службы гражданской обороны.

«Уилла», который достигал пятой категории опасности из пяти в понедельник 22 октября, уже на следующий день начал сбавлять силу и подошел к побережью ураганом третьей категории.

Сила ветра «Уиллы» за сутки снизилась с 260 километров в час до 195 километров в час. В настоящий момент стихия находится в 20 километрах к западу от города Монтеррей, сила ветра «Уиллы» — всего 40 километров в час.

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