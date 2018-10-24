Мосгортранс проверяет информацию об устроившем стрельбу водителе автобуса

Москва, , 21:42 — REGNUM Мосгортранс совместно с правоохранительными органами проверяет сообщения о конфликте между водителем и пассажирами городского автобуса, в ходе которого водитель устроил стрельбу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«По предварительной информации, в салоне автобуса случился конфликт между двумя пассажирами, в который впоследствии был вовлечён водитель. В результате произошедшего никто не пострадал», — сообщили в Мосгортрансе.

Отмечается, что в настоящее время водитель отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что вечером 22 октября водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Т13», в ходе конфликта с пассажирами на остановке у Шереметьевской эстакады произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета.

Телеканал «360» сообщил, что полиция возбудила в отношении 31-летнего водителя 3-го автобусного парка Москвы уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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