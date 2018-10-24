Пострадавшие в Риме фанаты ЦСКА готовят коллективный судебный иск

Москва, , 20:33 — REGNUM Болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, пострадавшие в результате аварии на эскалаторе в римском метрополитене, намерены обратиться в суд с иском против итальянских властей. Об этом говорится в сообщении официального клуба болельщиков ЦСКА Red-Blue World.

«Многие СМИ распространяют ложную информацию по поводу произошедшего инцидента с участием болельщиков ЦСКА. Даже официальные лица Италии без проведения расследования поспешили во всём обвинить наших болельщиков. По всей видимости они пытаются снять с себя ответственность за случившееся», — отмечается в комментарии.

Подчёркивается, что в адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев, указывающих на то, что никаких «танцев, прыжков и бардака» на эскалаторе не было.

«Среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. К тому же, медицинская помощь к месту происшествия добиралась порядка 30−40 минут», — говорится также в сообщении.

Болельщики призывают опубликовать запись с камер видеонаблюдения с места происшествия, а также сообщают о намерении подать коллективный иск в суд.

«Для подачи коллективного иска в адрес римской стороны просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или ещё получите во время лечения», — указывается в сообщении.

Напомним, авария на эскалаторе произошла вечером 23 октября на станции метро Repubblica в Риме перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой». Эскалатор сорвался и начал с большой скоростью спускаться вниз в тот момент, когда на нём находились болельщики ЦСКА. В результате инцидента пострадали около 30 человек.

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