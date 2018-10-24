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В двух областях Украины зафиксировали вспышки африканской чумы свиней

Происшествия

Специалисты принимают меры по локализации заболевания

Киев, 24 октября 2018, 20:37 — REGNUM  В Донецкой и Черниговской областях Украины зафиксированы вспышки вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 24 октября УНИАН.

По данным государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, с 27 сентября по 3 октября в данных областях было зарегистрирована два случая заболевания вирусом АЧС. Специалисты принимают меры по локализации вируса.

Напомним, за семь месяцев 2018 года на Украине было зафиксировано 60 вспышке АЧС, в 2017 году — 163 вспышки. По данным госпотребслужбы Украины, при сохранении тенденции к распространению АЧС страна потеряет к 2020 году более 1,2 млн свиней, что составит 4 млрд гривен ($140 тыс.).

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Чума свиней
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