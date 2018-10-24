72 тыс. человек оказались в зоне затопления на Кубани

Туапсе, Краснодарский край, , 19:53 — REGNUM 22 тыс. 330 домовладений, 72 тыс. 537 человек оказались в зоне затопления в Туапсинском районе Краснодарского края в результате прохождения циклона 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Как сообщается, за шесть часов на территорию района выпало 119 мм осадков.

Частично затоплены оказались Туапсе, а также н.п. Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, Мессожай, Григорьевское, а также ст. Куринская Апшеронского района. Вода затопила железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск. На станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение из-за схода селей, задержано два пассажирских поезда.

В зоне затопления оказались 22,3 тыс. домов, 46 социально-значимых объектов, 72 тыс. человек. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент в общей сложности эвакуированы 118 человек из восьми населенных пунктов, в том числе из самого Туапсе — 43 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории района действует режим ЧС, в режим чрезвычайной ситуации приведено и. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю Между тем, непогоду уже ждут в Сочи.

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