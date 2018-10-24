ЦСКА выступил с официальным заявлением по инциденту в метро Рима

Москва, , 18:54 — REGNUM Руководство футбольного клуба ЦСКА в официальном заявлении прокомментировало инцидент с эскалатором в римском метрополитене, а также утверждения о том, что причиной аварии послужили действия российских фанатов.

«Мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов. В римском метро были наши преданные болельщики и соотечественники, и главное сейчас — их здоровье и возвращение на родину, — заявили в ЦСКА. — А почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — должны выяснить правоохранительные органы Рима».

В комментарии отмечается, что на ситуацию оперативно отреагировали представители российского посольства и Российский футбольный союз. Также подчёркивается, что медики и полиция Рима, «вопреки противоречивым заявлениям, не оставили российских граждан без внимания и поддержки».

«Наша основная задача сейчас — оказать любую возможную помощь пострадавшим, чем клуб в данный момент занимается. Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее», — заявили в пресс-службе клуба.

Напомним, накануне вечером в Риме перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» на станции метро Repubblica произошло обрушение эскалатора в тот момент, когда на нём находились болельщики ЦСКА. В результате инцидента пострадали около 30 человек, большинство из них — российские граждане.

Итальянские СМИ возложили ответственность за произошедшее на российских фанатов, которые якобы начали прыгать на эскалаторе. Позднее к этим обвинениям присоединились глава МВД Италии Маттео Сальвини и мэр Рима Вирджиния Раджи.

По словам самих болельщиков, утверждения об их неподобающем поведении в метро, якобы ставшем причиной ЧП, не соответствуют действительности. Сообщения о том, что люди прыгали на эскалаторе, не подтверждают и очевидцы произошедшего.

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