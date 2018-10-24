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Следователи выясняют причины взрыва на реке Дон: есть пострадавший

Происшествия

Хлопок произошёл во время перекачки топлива

Ростов-на-Дону, 24 октября 2018, 18:41 — REGNUM  В Ростове-на-Дону в акватории реки Дон произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошёл сегодня, 24 октября, около 14:30 при погрузке на судно «Волга-404» во время перекачки топлива. В результате несчастного случая ожоги получил моторист. Мужчина госпитализирован в БСМП №2.

По факту ЧП на реке Дон организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Происшествия на воде
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