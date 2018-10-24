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Из-за коррупции почти 1,3 тыс. военнослужащих ВСУ не прошли реабилитацию

Происшествия

Деньги, выделенные на реабилитацию, были похищены

Из-за коррупции почти 1,3 тыс. военнослужащих ВСУ не прошли реабилитацию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Киев, 24 октября 2018, 18:28 — REGNUM  Почти 1,3 тыс. украинских военнослужащих, воевавших против собственных граждан в Донбассе, не прошли психологическую реабилитацию из-за преступных действий руководителя реабилитационного центра в Одесской области, сообщает 24 октября пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, руководитель реабилитационного центра подозревается прокуратурой в хищении более 5,6 млн гривен ($200 тыс.), выделенных на реабилитацию украинских военнослужащих. Чтобы присвоить себе средства, директор центра предоставлял фальшивые документы о выполнении госпрограммы по реабилитации.

Напомним, на Украине сложная ситуация с психологической реабилитацией солдат: деньги выделяются, но результатов нет. К примеру, летом 2018 года служба безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области предъявила обвинение директору реабилитационного средства, похитившего бюджетные средства, на которые планировалось реабилитировать почти 100 солдат ВСУ.

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Коррупция и борьба с ней
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