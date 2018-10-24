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В Нью-Йорке эвакуировали редакцию телеканала CNN

Происшествия

В полицию поступила информация о подозрительном пакете в здании

В Нью-Йорке эвакуировали редакцию телеканала CNN
Josh Hallett
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Нью-Йорк, США, 24 октября 2018, 17:46 — REGNUM  В редакции американского телеканала CNN, расположенной в здании Time Warner Center в Нью-Йорке, проведена эвакуация, сообщается на сайте телеканала.

По данным полиции Нью-Йорка, в правоохранительные органы поступила информация о подозрительном пакете, обнаруженном внутри здания.

Отмечается, что эвакуация проведена в качестве меры предосторожности. Подробности инидента уточняются.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на почтовые адреса бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона поступили посылки со взрывными устройствами. Отправления были перехвачены Секретной службой.

Двумя днями ранее посылка с бомбой поступила миллиардеру Джорджу Соросу. Взрывное устройство обезвредили сапёры.

Читайте ранее в этом сюжете: Вслед за Клинтонами и Соросом бомбу по почте отправили Обаме

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Происшествия в США
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