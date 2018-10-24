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Вслед за Клинтонами и Соросом бомбу по почте отправили Обаме

Происшествия

Начато расследование

Вслед за Клинтонами и Соросом бомбу по почте отправили Обаме
Цитата из х/ф «Гарри Поттер и кубок огня». Реж. Майк Ньюэлл. 2005. США, Великобритания
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Вашингтон, 24 октября 2018, 17:35 — REGNUM  На почтовый адрес бывшего президента США Барака Обамы было отправлено взрывное устройство. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает американская Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц государства, действующих и бывших.

Напомним, ранее стало известно, что посылка с бомбой, отправленная на почтовый адрес Билла и Хиллари Клинтон была перехвачена секретной службой. Аналогичная посылка была отправлена Бараку Обаме и также была перехвачена Секретной службой.

Кроме того, посылка с бомбой была найдена рядом с домом американского финансиста Джорджа Сороса.

Стоит отметить, что находящиеся под защитой Секретной службы лица не получают посылки напрямую без проверок. В итоге ни чета Клинтонов, ни Обама не находились в опасности из-за этих бомб.

Финансисту Соросу повезло, так как он не находился в своем доме в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк в тот момент когда туда привезли бомбу. Взрывное устройство представляло из себя отрезок трубы длиной 15 см, наполненный порохом и снабженный детонатором. Устройство было уничтожено саперами.

По данным фактам было начато расследование.

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