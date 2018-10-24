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Ребенок скончался в самолете, который летел из Москвы в Душанбе

Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Оренбурге

Оренбург, 24 октября 2018, 17:16 — REGNUM  В пассажирском самолете, который выполнял рейс из Москвы в Душанбе, скончался ребенок. Об этом сегодня, 24 октября, сообщают «Вести».

Самолет авиакомпании Utair летел из Москвы в Душанбе. Примерно в 2 часа ночи по московскому времени командир воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за того, что мальчику 2015 года рождения стало плохо.

На борту самолета среди пассажиров оказался врач-хирург, который попытался оказать ребенку первую помощь. В аэропорту Оренбурга ждал реанимационный автомобиль. Однако, несмотря на все усилия, спасти ребенка не удалось.

По предварительным данным, ребенок скончался от болезни внутренних органов. Известно, что ребенок и сопровождавшие его люди — граждане Таджикистана.

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Авиапроисшествия
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