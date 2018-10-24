На Кубани из-за непогоды эвакуировали жителей двух сельских поселений

Туапсе, Краснодарский край, , 17:13 — REGNUM В Краснодарском крае в связи с непогодой на территории Туапсинского района создан специальный штаб. Его возглавил первый замгубернатора Андрей Алексеенко, о ситуации главе региона докладывают каждый час. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил журналистам, что в Туапсинском районе во всех сельских поселениях введен режим ЧС, эвакуированы сельские поселения северной части района — Шаумянское и Георгиевское.

Прогноз погоды остается неблагоприятным, а потому и на следующие сутки службы будут работать круглосуточно.

Жители, эвакуированные из подтопленных поселений, размещены в эвакуационных пунктах — администрациях, школах и гостиницах. В больницах будут подготовлены дополнительные места, если кому-то потребуется медицинская помощь.

В целом обстановку в районе губернатор оценил как стабильную.

«Все системы оповещения сработали заблаговременно. Напомню, в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни или здоровья, работает горячая линия, куда могут обратиться жители муниципалитета. Оперативные службы сориентируют людей об их дальнейших действиях, — сказал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на Туапсинский район обрушились сильные ливни. Затоплены улицы Тупсе, дома, железнодорожные станции. По прогнозу, непогода в ближайшие часы может обрушиться и на Сочи.

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