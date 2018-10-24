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В Москве водитель автобуса открыл стрельбу в ходе конфликта с пассажирами

Происшествия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

В Москве водитель автобуса открыл стрельбу в ходе конфликта с пассажирами
Иллюстрация: Usar.army.mil
Стрельба из пистолета

Москва, 24 октября 2018, 17:07 — REGNUM  В Москве водитель городского автобуса устроил стрельбу в ходе конфликта с пассажирами. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Как уточняется, инцидент произошёл ещё вечером 22 октября. У водителя автобуса, следовавшего по маршруту «Т13», на остановке у Шереметьевской эстакады возник конфликт с пассажирами.

По информации телеканала, в ходе потасовки шофёр дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего сел в кабину и поехал дальше по маршруту. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее сотрудниками полиции был задержан 31-летний водитель 3-го автобусного парка Москвы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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