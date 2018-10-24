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300 бурундийских боевиков ведут военные действия на территории ДР Конго

Происшествия

Между вооруженными силами Конго и боевиками из Бурунди, которые прорвались в Демократическую Республику Конго через район южный Киву, происходят ожесточенные вооруженные столкновения

300 бурундийских боевиков ведут военные действия на территории ДР Конго
SSgt. Jocelyn A. Guthrie
Солдат ДР Конго

Киншаса, 24 октября 2018, 19:40 — REGNUM  Жители долины Рузизи в провинции южное Киву, Демократическая Республика Конго, живут в страхе после того, как более 300 боевиков из Бурунди пересекли границу ДР Конго (Демократическая Республика Конго) в районе расположения горного хребта Итомбве.

По информации новостного издания Deutsche Welle Kiswahili, между вооруженными силами Демократической Республики Конго и повстанцами в нескольких деревнях района южного Киву происходили ожесточенные бои.

Также от СМИ поступала информация о вооруженных столкновениях между конголезской армией и мятежниками, принадлежащими к организации Фронт национального освобождения (FNL), после того как боевики прорвались на территорию небольшого города Каманьола.

Жители поселка Санж также сообщили о том, что слышали выстрелы 20 и 21 октября после того, как бурундийские повстанцы пересекли долину Рузизи.

Изредка сообщается о малочисленных группировках боевиков из Бурунди в районе Увиры, но вооруженные силы ДРК смогли отбросить их назад. Заместитель представителя вооруженных сил ДРК в южном Киву, капитан Дьёдонне Касерека отметил, что целью данной группы боевиков было лишь совершения грабежа в данном регионе.

Провинциальный министр внутренних дел и безопасности южного Киву Виктор Чомачома предложил встретиться конголезским и бурундийским правительствам для принятия мер против боевиков Фронта национального освобождения, вторгшихся на территорию ДРК.

По информации местных СМИ, перестрелки до сих пор продолжаются в районах Мунанира, Лубарика, Мухунгу, где боевикам противостоят вооруженные силы ДРК, а также отряды милиции Май-Май.

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Зарубежная хроника
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