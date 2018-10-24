Городские службы Сочи – в режиме повышенной готовности

Сочи, Краснодарский край, , 16:57 — REGNUM Городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды в регионе, сообщила 24 октября пресс-служба администрации города.

По прогнозу, в ближайшие часы на территории города ожидают сильные дожди, возможны ливни с грозами, градом и усиление ветра порывами до 22 м/с. Причем такая погода может продержаться до 26 октября. В реках возможен подъём уровня воды, местами с достижением опасных отметок, также возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне, а на участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туапсинском районе края из-за непогоды введен режим ЧС. Обильные ливни там подтопили улицы, дома, железнодорожные станции. Понадобилась эвакуация людей.

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