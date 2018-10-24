Непогода на Кубани: в Туапсинском районе из домов эвакуируют людей

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Туапсинский район, Краснодарский край, , 16:51 — REGNUM В Туапсинском районе Краснодарского края проводится эвакуация жителей из подтопленных домов.

Как сообщил порталу «Кубань24» замначальника спасательной службы Туапсинского района Александр Крылов, спасатели эвакуируют жителей из затопленных домов в селе Кривенковском.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на Туапсинский района обрушились сильные ливни. В самом Туапсе подтоплены улицы. По данным ГУ МЧС по региону, подтоплены железнодорожные станции Гойтх, Пшиш, перегон Туапсе-Шепси.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о введении в районе режима ЧС и проведении эвакуации людей.

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